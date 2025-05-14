Yüksek enflasyon tüketicinin alışveriş tercihlerini baştan aşağı değiştirirken Sağlık Bakanlığı ise 'fazla kilolu' vatandaşları tespiti için sokak ve meydanlarda çalışmalara başladı. 81 ilde kurulan stantlarda vatandaşların boyu ve kiloları ölçülüyor.

İLK 10 ÜRÜN ARASINDA KIRMIZI ET HİÇ YER ALMIYOR

SÖZCÜ'nün 19 Mart'ta duyurduğu IPSOS verilerine göre, tüketicinin temel ihtiyaçlarını kapsayan hızlı tüketim ürünleri sepetlerindeki ilk 10 ürün içinde kırmızı et hiç yer almazken, beyaz et, peynir, yoğurt gibi ürünler de hızla pay kaybediyor.

BİSKÜVİ ANA ÖĞÜN OLDU

Geçen yıl 8‘inci sırada yer alan cips, bu yıl 6’ncı sıraya çıkarken, bir önceki sene 6’ncı sırada bulunan beyaz et, 9’uncu sıraya düştü.

Ipsos tarafından yapılan değerlendirmede alışveriş sepetlerinde ilk 10’da sadece temel gıda ve içeceklerin değil atıştırmalık ve gazlı meşrubatların da yer aldığına dikkat çekilerek, “Genel olarak atıştırmalıklarda gördüğümüz bu yükselişin nedenleri; tüketicilerin evde daha fazla vakit geçirmesi, bu ürünleri kendini mutlu etmek için küçük ödüller veya açlığını bastırmak için ana öğün yerine daha ekonomik alternatifler olarak görmesi” açıklaması yapıldı.

81 İLDE VÜCUT KİTLE İNDEKSİ ÖLÇÜLÜYOR

Sağlık Bakanı Memişoğlu, 81 ilde eş zamanlı başlatılan program ile sağlık personelinin vatandaşların yoğun olduğu meydanlarda, kamusal alanlarda ve etkinlik noktalarında boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümlerini gerçekleştireceğini duyurmasının ardından stantlar kuruldu.

SOKAKLARDA 'FAZLA KİLOLU' VATANDAŞLAR 'TESPİT' EDİLİYOR

Bakanlık tarafından “İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa” sloganıyla düzenlenen kampanyada sağlık çalışanları sokakta 'fazla kilolu' vatandaşları tespit etmeye başladı.

BAKAN MEMİŞOĞLU: HEDEFİMİZ FAZLA KİLONUN ZARARLARI KONUSUNDA FARKINDALIK OLUŞTURMAK

Bakan Memişoğlu, "Süreç, İl Sağlık Müdürlüklerimiz, ilgili kamu kurumlarımız ile Kızılay, Yeşilay ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliği içinde yürütülecek. Hedefimiz, 10 Mayıs-10 Temmuz 2025 arasında 10 milyon vatandaşımıza ulaşmak. Fazla kilonun zararları konusunda farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak. Gerek sağlık okuryazarlığı düzeyini artırmaya yönelik eğitim programlarımız gerek sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik edecek saha uygulamalarımızla 'hastalanmadan sağlığını koruyan bir toplum' hedefi için çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.