Elazığ’da bazı Aile Sağlığı Merkezlerinin (ASM) kira bedellerinde olağanın çok üzerinde artış yapılması aile hekimlerinin tepkisine neden oldu. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bazı ASM’lerin kira bedellerinin yüzde 350’ye varan oranlarda artırıldığının ifade edildiğini açıkladı.

Söz konusu artışların hukuki açıdan incelenmeye başlandığını belirten Dr. Mehlepçi, ASM’lerin giderlerini sürdürülemez hale getirecek uygulamaların yalnızca aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarını değil, vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimini de doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekti.

TEK TARAFLI VE FAHİŞ ARTIŞ KABUL EDİLEMEZ

Yüksek oranlı kira artışları bazı aile hekimlerine herhangi bir yazılı bildirim, yeni sözleşme ya da tarafların karşılıklı iradesini ortaya koyan hukuki bir işlem olmaksızın yansıtıldı. Aile hekimlerinin kamu hizmeti sunduğu merkezlerde kira bedelleri belirlenirken hukukun, ilgili mevzuatın ve tarafların haklarının gözetilmesi gerektiğini belirten Dr. Ahmet Mehlepçi, şunları söyledi:

“Tek taraflı biçimde dayatılan ve fahiş nitelik taşıyan kira artışlarının kabul edilmesi mümkün değildir. Aile Sağlığı Merkezleri birer ticarethane değildir. ASM’ler vatandaşlarımızın koruyucu sağlık hizmetlerine, muayene, takip, aşılama ve diğer birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimini sağlayan, kamu sağlık sisteminin temel yapı taşlarından biridir.”

AİLE HEKİMİNİ TİCARİ KİRACI GİBİ GÖREMEZSİNİZ

ASM’lerin yalnızca kiralanmış birer taşınmaz, aile hekimlerinin de ticari faaliyette bulunan kiracılar gibi değerlendirilmesinin yanlış olduğuna işaret eden Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Mehlepçi, bu yaklaşımın verilen sağlık hizmetinin kamusal niteliğini göz ardı ettiğini söyledi.

Dr. Mehlepçi, “Aile hekimlerinin görevi kira artışlarının altında ezilmek değil, vatandaşlarımıza nitelikli sağlık hizmeti sunmaktır. ASM’lerin giderlerini sürdürülemez hale getirecek her uygulama yalnızca aile hekimlerini ve aile sağlığı çalışanlarını değil, doğrudan doğruya birinci basamak sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğini ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişimini etkiler” dedi.

KAMU HİZMETİNİN MALİYETİ HEKİMİN ÜZERİNE BIRAKILAMAZ

Kamu idaresinin aile hekimlerinin çalışma koşullarını daha da ağırlaştıran uygulamalar yerine sağlık hizmetinin kesintisiz yürütülmesini sağlayacak bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini kaydeden Dr. Ahmet Mehlepçi, kira bedellerinde hukuka uygunluk, öngörülebilirlik, şeffaflık ve hakkaniyet ilkelerinin esas alınması gerektiğini ifade etti.

Birinci basamak sağlık hizmetinin sürekliliğinin korunması gerektiğini vurgulayan Dr. Mehlepçi, “Aile Sağlığı Merkezleri ticarethane değildir, aile hekimliği kamu hizmetidir. Kamu hizmetinin sürdürülebilirliği fahiş kira artışlarına terk edilemez” diye konuştu.

HUKUK KOMİSYONU İNCELEME BAŞLATTI

Birlik ve Dayanışma Sendikası Elazığ’daki ASM kira artışlarına ilişkin iddiaları hukuk komisyonu ve avukatları aracılığıyla incelemeye aldı. Mevzuata, sözleşmelere ve hukukun temel ilkelerine aykırılık tespit edilmesi durumunda gerekli idari ve hukuki girişimlerin başlatılacağını açıklayan Dr. Mehlepçi, “Üyelerimizin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla gerekli idari ve hukuki girişimlerde bulunacak, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.