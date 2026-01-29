Konya’nın Selçuklu ilçesinde bir aile sağlığı merkezinde yaşanan darp iddiaları, sağlıkta şiddet tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Aile hekimi Dr. Ahmet Tolu, görev başındayken fiziki saldırıya uğradığını belirtirken, olay nedeniyle gözaltına alınan müezzin Yusuf Mete ise ilk müdahalenin doktordan geldiğini savundu. Tarafların karşılıklı suçlamaları yargıya taşınırken, olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.

SAĞLIK MERKEZİNDE ŞİDDET İDDİASI

Olay, Selçuklu ilçesinde Konya İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 61 Nolu Şehit Ufuk Başarı Aile Sağlığı Merkezinde meydana geldi. Görev başındaki Aile Hekimi Dr. Ahmet Tolu, bir kişi tarafından fiziki saldırıya uğradığını belirterek emniyete ve savcılığa başvurdu. Yapılan muayenede Dr. Tolu’nun kulak zarında yırtık ve göz çevresinde darp izleri tespit edildi. Olayın ardından sağlık merkezinde Beyaz Kod verilirken, adli süreç başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan müezzin Yusuf Mete, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mete, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın karara itiraz edeceği öğrenildi.

MÜEZZİN METE: İLK FİZİKSEL MÜDAHALE DOKTORDAN GELDİ

Olayın ardından konuşan müezzin Yusuf Mete, sağlık ocağına randevuyla gittiğini belirterek yaşananlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“11.40’a randevum vardı. Aile hekimimin izinde olduğunu gördüm, yerine bakan doktorun kapısında bekledim. Ekranda ismim görünmediği için sırayla bekledim. Birkaç hasta alındıktan sonra boşluk oluşunca içeri girdim.”

Mete, içeri girdiğinde doktorun kendisine sert davrandığını öne sürerek şunları söyledi:

“Bana ‘Buranın patronu benim’ dedi. İlacımı yazmayacağını söyledi, hakaret etti.”

Tartışmanın büyüdüğünü belirten Mete, ilk fiziksel müdahalenin doktordan geldiğini iddia ederek şu sözleri kullandı:

“Masadan porselen vazoyu alıp kafama vuracaktı. Refleksle elimi kaldırdım. Ardından yakama yapıştı ve yumruk atmaya başladı. Ben de kendimi savundum. Amacım kimseye saldırmak değildi, nefsi müdafaaydı.”

Mete, olay sonrası burnundan yoğun şekilde kan geldiğini, sol kolunu kullanmakta zorlandığını ve kendisinin de darp raporu aldığını ifade etti.

DİYANET-SEN: İLK MÜDAHALE DOKTORDAN

Diyanet-Sen Konya Şube Başkanı Ali Koç da olayla ilgili açıklama yaptı. Koç, sendika olarak yaptıkları incelemelerde müezzinin saldırgan değil mağdur olduğu kanaatine vardıklarını dile getirdi.

Koç, “Yaşanan arbede sırasında ilk fiziki müdahalenin hekim tarafından yapıldığı bilgisine ulaştık. Meslektaşımızın amacı asla bir sağlık çalışanına saldırmak değildir. Bu bireysel bir olaydır. Sağlıkta şiddeti biz de kınıyoruz” dedi.

AİLE HEKİMLERİNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Konya Aile Hekimleri Derneği (KonAHED), yaşanan olayın ardından yaptığı açıklamada sağlıkta şiddetin giderek arttığına dikkat çekti. Açıklamada, sağlık çalışanlarını koruyacak caydırıcı yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı. KonAHED Yönetim Kurulu, saldırıya uğrayan Dr. Ahmet Tolu’ya geçmiş olsun dileklerini ileterek sürecin takipçisi olacaklarını duyurdu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Karşılıklı darp iddialarıyla yargıya taşınan olayla ilgili savcılık soruşturması devam ederken, Konya İl Sağlık Müdürlüğü’nün de Dr. Ahmet Tolu hakkında idari inceleme başlattığı öğrenildi.