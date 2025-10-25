Uzun süredir tedavi gördüğü bir rahatsızlıktan dolayı geçtiğimiz haftalarda hastaneye kaldırılan ünlü akademisyen ve tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın son fotoğrafı ortaya çıktı.

AKP Genel Başkanı Yardımcısı Hüseyin Yayman Ortaylı'yı evinde ziyaret etti.

Yayman Ortaylı ile ziyaret sırasında çektirdiği fotoğrafı şu notla paylaştı:

Kıymetli tarihçimiz ve kültür dünyamızın mümtaz şahsiyeti Prof. Dr. İlber Ortaylı Beyfendi’yi evinde ziyaret ettim.

Sağlık problemleri yaşayan kıymetli hocama geçmiş olsun dileklerimi ilettim. İlber Hocamız bizleri bir süre endişelendirdi ama çok şükür durumu iyi; biraz istirahat etmesi gerekiyor.

Tarih ve kültür üzerine gerçekleştirdiğimiz sohbet her zamanki gibi ufuk açıcıydı. Nazik misafirperverliği ve güzel sohbeti için kendisine şükranlarımı sunuyorum.

Kültür ve sanat hayatımıza yaptığı katkılarla her daim yol gösterici olmasını diliyorum.