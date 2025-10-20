Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları için hükümet harekete geçti. Borçlarını ödeyemeyen vatandaşlara yönelik yeni bir düzenleme hazırlanıyor. Hükümet, GSS borçlarının ertelenmesi ve 2015 yılına ait borçların silinmesi için çalışmalara başladı. Hazırlanan yasal düzenlemenin, Meclis’e sunulacak torba yasa teklifine eklenmesi bekleniyor.

Takvim’in haberine göre, düzenleme kapsamında yaklaşık 10 milyon vatandaşın 100 milyar TL’yi aşan GSS borcu ertelenecek. Ayrıca, 1 milyon 491 bin kişinin 2015 yılına ait toplam 3,1 milyar TL’lik borcu tamamen silinecek.

GSS, “kişilerin sağlıklarının korunması ve sağlık riskleriyle karşılaşmaları halinde oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigorta” olarak tanımlanıyor. 2012 yılından bu yana yürürlükte olan sistemle tüm vatandaşlar zorunlu sağlık güvencesi kapsamına alındı.

GSS, çalışanlar, SGK’dan gelir veya aylık alan kişiler, işverenler, yabancılar, yabancı öğrenciler, Türk soylular, vatansızlar, askerlik hizmetini sürdüren er ve erbaşlar ile askeri okul öğrencilerini kapsıyor. Ayrıca işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile bu kişilerin bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri de sigorta kapsamında yer alıyor. Bunun dışında kalan, herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlar da GSS’li sayılıyor.

10 MİLYON VATANDAŞTAN SADECE 1,5 MİLYONUNUN BORCU SİLİNECEK

Bugün itibarıyla 10 milyona yakın vatandaşın 100 milyar TL’yi aşan GSS prim borcu bulunuyor. 2015’ten bu yana çeşitli yapılandırma düzenlemeleriyle bu borçların tahsili kolaylaştırılmaya çalışıldı. Yeni düzenlemenin yasalaşması halinde, 1 milyon 491 bin kişinin 554 milyon TL’lik asıl borcu ile 2,57 milyar TL tutarındaki gecikme cezası ve zammı olmak üzere toplam 3,1 milyar TL’lik borcu tamamen silinecek. Böylece, GSS borçları konusunda milyonlarca vatandaşı rahatlatacak önemli bir adım atılmış olacak.