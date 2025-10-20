Düzenlemeyle birlikte ömür boyu yenileme garantisi, bekleme sürelerine ilişkin esaslar ve hak kaybı olmadan şirket değişikliği gibi konularda tüketicinin lehine önemli adımlar atıldı. Yeni kurallar, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

BEKLEME SÜRESİNE YENİ DÜZENLEME

Yeni yönetmeliğe göre sigorta şirketleri, artık bekleme sürelerini açık ve şeffaf biçimde poliçelere yansıtmak zorunda olacak.

Bekleme süresi uygulanacak rahatsızlıklar veya özel durumlar sözleşmede açıkça belirtilecek.

Poliçede yer alan her bir teminat için yalnızca ilk sigorta döneminde bekleme süresi uygulanabilecek.

Aynı planla yenilenen poliçelerde bekleme süresi, sonraki dönemlerde tekrarlanmayacak.

Sigortalı, bekleme süresini tamamladıktan sonra şirket değiştirirse, yeni şirket bu süreyi yeniden uygulayamayacak. Ancak, bekleme süresi dolmadan başka bir şirkete geçilirse, önceki şirkette geçen süre yeni poliçede dikkate alınacak.

ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİSİ ZORUNLU HALE GELDİ

Düzenlemenin en dikkat çeken maddesi ise ömür boyu yenileme garantisi. Artık sigorta şirketleri, 60 yaşını doldurmamış kişilere bu garantiyi sunan poliçeler hazırlamak zorunda olacak.

Sigortalı, isterse ömür boyu yenileme garantili ister garantisiz bir poliçe tercih edebilecek. Ancak şirket, sigortalı lehine olmayan değişiklikler yapamayacak ve “ömür boyu yenileme” izlenimi verecek yanlış bilgilendirmelerde bulunamayacak.

BU GARANTİYE HAK KAZANMAK İÇİN:

-Aynı plan kapsamında en az 3 yıl kesintisiz sigortalı olmak,

-Bu süre zarfında ödenen tazminatların primlere oranının %80’in altında kalması şartları aranacak.

-Şirketler, bu koşulları sağlayan sigortalılara yenileme garantisini vermekten kaçınamayacak.

SİGORTALI LEHİNE GÜVENCE ARTTI

Ömür boyu yenileme garantisi alan kişilere karşı sigorta şirketleri:

-Sonradan ortaya çıkan hastalıkları gerekçe göstererek teminat daraltamayacak,

-Prim oranlarını artıramayacak,

-Ek prim ya da limit düşürme uygulaması yapamayacak.

Bu sayede, sigortalılar poliçeleri süresince güvencelerini koruma altına almış olacak.

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Yeni düzenlemeler, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.

Sigorta sektörü uzmanları, değişikliğin özel sağlık sigortasına duyulan güveni artıracağını ve tüketici haklarını güçlendireceğini belirtiyor.