Diyarbakır Kayapınar Fırat Mahallesi’nde toplam büyüklüğü 23 dönüm olan araziye yıllar önce Sağlık Bakanlığı tarafından “tesis yapılacak” denilerek şerh konuldu.

1716 ada 1 parselde 15 dönüm 950 metrekare, 1886 ada 1 parselde ise 7 dönüm 665 metrekarelik alan yıllarca böyle bekledi. Daha sonra Şeyh Örfi Vakfı’na devredildi. Ancak zamanla bölge gelişti ve yapılaşmaya açıldı. Etrafına ultra lüks siteler ve yaşam merkezleri kuruldu. Böylece arsanın hızla değeri yükseldi. Vakıf da şerhin kaldırılması için İl Sağlık Müdürlüğü’ne müracat etti. Ancak kabul edilmedi.

DEV BİR RANT KAPISI

6 ay önce İl Sağlık Müdürü değişti ve Emre Asiltürk göreve geldi. Asiltürk’ün girişimleri sonucu Sağlık Bakanlığı arsa üzerindeki şerhi kaldırdı. Böylece tarikat vakfına milyarlarca liralık rant kapısı açıldı. Dönümü 50 milyon lira olan 23 bin metrekare arazinin arsa değeri tahmini 1 milyar 150 milyon lira.

Tarikata rant sağlayan İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, Aile Sağlığı Merkezi yapılması için Bağlar ilçesinde 19 milyon liraya dükkan satın alınmasıyla ilgili tepkilerin odağı haline gelmişti.

Müdür Asiltürk, 5 günlük Ankara ziyareti için de Diyarbakır’dan uçakla gidip makam aracını şoförüyle peşinden boş olarak Ankara’ya gönderdiği için hakkında idari yönden inceleme başlatılmıştı.

DEĞERLİ ARAZİ ARTIK TARİKATIN ELİNDE

Etrafı lüks yapılarla dolu olan araziye AVM ve lüks konutlar inşa edileceği belirtiliyor. Deyim yerindeyse tarikatın vakfı burada köşeyi dönecek.