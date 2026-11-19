İtalya'daki Parma Üniversitesi ile İngiltere'deki Cranfield Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü çalışmada, bitkisel sütlerden et yerine tüketilen ürünlere kadar geniş bir yelpaze incelendi. Araştırmacılar, 19 farklı mikotoksinin varlığını araştırırken test edilen bütün ürünlerde bu maddelerden en az birine rastladı. Bazı ürünlerde ise birden fazla mikotoksin bulundu.

BİTKİSEL SÜTLER VE ET ALTERNATİFLERİ İNCELENDİ

Araştırma kapsamında İngiltere'deki marketlerden alınan 92 bitkisel et alternatifi ile 120 bitkisel içecek laboratuvar ortamında analiz edildi. İncelenen ürünler arasında vegan burgerler, bitkisel sosisler, vejetaryen tavuk alternatifleri ile yulaf, badem ve soya sütleri yer aldı.

Yapılan incelemelerde bütün örneklerde en az bir mikotoksin belirlenirken, bazı ürünlerin birden fazla toksin içerdiği görüldü. Özellikle bitkisel et alternatiflerinde mikotoksin seviyelerinin içeceklere kıyasla daha yüksek olduğu tespit edildi.

Uzmanlara göre bu maddelerin ortaya çıkmasında ürünlerin üretiminde kullanılan tahıllar, baklagiller ve tohumlar önemli rol oynuyor. Söz konusu hammaddeler, yetiştirilme veya depolanma sırasında küf mantarlarına maruz kalabiliyor. Bu süreçte oluşan mikotoksinler, işlenmiş gıdaların içerisinde de bulunabiliyor.

UZUN SÜRELİ TÜKETİMİN ETKİLERİ ARAŞTIRILIYOR

Araştırmacılar, incelenen ürünlerdeki mikotoksin miktarlarının Avrupa Birliği'nin tavsiye ettiği sınırların altında kaldığını belirledi. Dolayısıyla ürünlerde bu maddelerin tespit edilmesi, tek başına gıdaların tüketim için güvensiz olduğu anlamına gelmiyor.

Bununla birlikte uzmanlar, özellikle bitkisel ürünleri yoğun şekilde tüketen kişilerin farklı gıdalardan tekrar tekrar mikotoksin alabileceğine dikkat çekiyor. Uzun süreli maruziyetin olası etkilerinin daha ayrıntılı araştırılması gerektiği belirtiliyor.

Yüksek miktarlarda maruz kalındığında bazı mikotoksinlerin karaciğer, böbrek ve bağışıklık sistemi üzerinde zararlı etkileri olabiliyor. Ancak araştırma, incelenen 212 ürünün bu sağlık sorunlarına yol açtığını ortaya koymuyor.

Cranfield Üniversitesi'nden Andrea Patriarca, mikotoksinlerin gıdalarda doğal olarak bulunabildiğini belirterek tüketicilerin çeşitli ve dengeli beslenmekten vazgeçmemesi gerektiğini vurguladı. Araştırmacılar, özellikle birden fazla hammaddeden üretilen bitkisel gıdalarda denetimlerin geliştirilmesi ve uzun vadeli tüketim alışkanlıklarının incelenmesi gerektiğini ifade etti.