Günümüzde birçok kişi daha sağlıklı yaşamak için “doğal”, “fit” veya “hafif” etiketi taşıyan ürünlere yöneliyor. Ancak beslenme uzmanları, sık tüketilen bazı gıdaların sanıldığı kadar masum olmadığını belirtiyor. Özellikle yüksek şeker, katkı maddesi ve işlenmiş içerik barındıran bazı besinlerin uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği ifade ediliyor.

İşte uzmanların dikkat çektiği 3 yiyecek ve içecek:

Taze sıkılmış meyve suları

Her ne kadar vitamin deposu olarak görülse de meyveler sıkıldığında lif oranı büyük ölçüde azalıyor. Bu durum, meyve şekerinin hızlı emilmesine neden oluyor. Uzmanlara göre fazla fruktoz tüketimi karaciğer yağlanması ve kilo artışı riskini artırabiliyor.

Meyveli ve katkılı yoğurtlar

“Sağlıklı atıştırmalık” olarak pazarlanan birçok aromalı yoğurdun yüksek miktarda şeker içerdiği belirtiliyor. Düzenli tüketimin kilo artışı, iltihaplanma ve metabolik sorunlara zemin hazırlayabileceği ifade ediliyor.

Hazır meyveli yulaf ezmeleri

Fit görünümüne rağmen bazı hazır yulaf ürünleri yoğun karbonhidrat ve ilave şeker içeriyor. Uzmanlar bu tür ürünlerin kan şekerinde ani dalgalanmalara neden olarak halsizlik ve açlık hissini artırabileceğini söylüyor.