Sosyal Hizmet Uzmanı Buse Buket Şener, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası ile ilgili açıklamada bulundu.

Şener, “Yaş alırken zihinsel sağlığı korumak sağlıklı yaş almanın en önemli unsurlarından biridir. Okuduğunuz türlerin dışına çıkarak farklı kitaplar okuyarak, bulmaca çözerek, yeni bir dil öğrenerek ya da hobi olarak yeni bir beceri edinerek zihinsel sağlığımızı koruyabilir ve güçlendirebiliriz. Bu öneriler hafızayı kuvvetlendirirken, duygusal ve sosyal sağlığı da destekler. Ayrıca günümüzde internet kullanımı, yeni bilgiler edinmek için büyük bir fırsat oluşturmaktadır. Dijital teknolojinin aktif kullanımı ile internette çeşitli eğitim platformlarına ve kurslara katılarak da yeni beceri ve öğrenimler edinebiliriz” diye konuştu.

‘TOPLUMUN BİR PARÇASI OLUN’

Yaş aldıkça farklı değişkenlerin gündeme gelmesi ile sosyal bağlantılarda azalma yaşanabileceğini dile getiren Şener, “Bu durum yalnızlık hissini güçlendirerek sosyal izolasyonu gündeme getirebilir. Aile üyeleriyle veya yakın arkadaşlarla düzenli olarak görüşmek sosyal bağların güçlenmesini destekler.

Sosyal becerilerin gelişimi, toplumsal bağların kuvvetlendirilmesi ve sosyal etkinliklere katılım önemlidir. Bu etkinlikler kişilerin eğlenmesini desteklerken aynı zamanda kendilerini toplumsal bir yapının parçası olarak hissetmelerine ve duygusal işlevselliğin artmasına da yardımcı olur” dedi.

‘SANAT İYİLEŞTİRİR’

Şener, sanatsal faaliyetlerin duygusal rahatlama ve stres ile baş etmede güçlü bir yöntem olduğunu kaydederek, “Duygusal ve zihinsel sağlığı iyileştiren bir diğer güçlü araçta sanatsal faaliyetlerdir. Resim yapmak, müzik dinlemek, müzik aleti çalmak veya dans gibi sanatsal faaliyetler, duygusal rahatlama ve stres ile baş etme de güçlü bir yöntemdir.

Yaratıcılığı artıran bu faaliyetler, aynı zamanda psikolojik ve fiziksel sağlık üzerinde de olumlu bir etki yapar. Yaş alırken, yaşa ve sağlık durumuna uygun ve güvenli fiziksel egzersizleri günlük rutininize dahil etmek de sağlıklı yaş almak için çok önemlidir. Aynı zamanda dengeli ve sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmak da vücudu güçlendirir ve sağlıklı bir yaşam sürmeyi destekler” dedi.

‘HEDEF KOYMAYI BIRAKMAYIN’

Hedef koymanın zihinsel sağlığa olumlu etkisinden bahseden Şener, “Günlük rutinlerin içinde kaybolduğumuzda ve gelecek için bir hedef belirlemediğimizde ruh, beden, zihin ve sosyal işlevsellik düzeyimiz olumsuz etkilenecektir. Yaş ilerledikçe, küçük de olsa belirli hedefler koymak, zihinsel sağlığı olumlu yönde etkileyebilir.

Hedef belirlemek, bireylerin kendi yaşamlarını anlamlı hale getirmelerine yardımcı olabilir ve günlük yaşantılarında bir amaç duygusu oluşturur. Kişiye, yaşama odaklanma ve motive olma fırsatı sunar. Ulaşılabilir ve somut hedefler belirlemek önemlidir. Bunlar, haftada birkaç gün yürüyüş yapmak, yeni bir hobi edinmek, arkadaşlarla düzenli olarak görüşmek gibi hedefler olabilir. Bu tür küçük hedefler, kişinin kendisini değerli hissetmesini sağlar.

Sağlıklı yaş almak yalnızca fiziksel değil, duygusal, zihinsel ve sosyal sağlıkla da bağlantılı bir süreçtir. Yaş alırken kendimize yatırım yaparak, küçük ama etkili adımlar atmak sağlıklı ve keyifli bir yaşam sürdürmemize yardımcı olabilir. Bu önerilerle, yaş almak bir yıkım değil, aksine yaşamın her döneminde yeni keşifler ve anlamlar yaratma fırsatıdır” ifadelerini kullandı.