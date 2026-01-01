Türkiye, 2026 yılına sosyal güvenlik sisteminde yaşanan ciddi bir aksaklıkla başladı. Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan vatandaşlar, yeni yılın ilk günü itibarıyla devlet ve üniversite hastanelerinde sağlık hizmeti alamıyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, geçmiş yıllarda prim borcu olanların mağduriyetini önlemek için uygulanan geçici düzenlemenin süresinin dolduğunu, ancak bu konuda yeni bir karar alınmadığını söyledi. Cenkci’ye göre, sistemde oluşan bu boşluk özellikle küçük esnafı, işsizleri ve bakmakla yükümlü olunan aile bireylerini doğrudan etkiliyor.

2025 yılı boyunca yürürlükte olan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, prim borcu bulunan kişilere muayene hakkı tanırken ilaç bedellerinin vatandaş tarafından ödenmesini öngörüyordu. Ancak söz konusu düzenlemenin 31 Aralık’ta sona ermesi ve yerine yeni bir kararname yayımlanmamasıyla birlikte sağlık hizmetlerine erişim tamamen durdu.

Uzmanlar, yasal bir adım atılmadığı sürece kamu hastanelerine başvuran binlerce kişinin “prim borcu” gerekçesiyle geri çevrileceğine dikkat çekiyor. Eczanelerden ilaç temininin de mümkün olmaması, sağlık hizmetlerinin fiilen gelir durumuna bağlı hale gelmesi riskini gündeme getiriyor.

Ortaya çıkan tablo karşısında milyonlarca vatandaş, sağlık hizmetlerine yeniden erişim sağlanabilmesi için hükümetten acil bir düzenleme yapılmasını bekliyor.