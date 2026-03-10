Adana Yüreğir Devlet Hastanesi acil servisinde trafik kazası sonucu ölen gencin yakınları doktorları ölümle tehdit etti. 7 pratisyen hekim 3 saat odada kilitle kaldı. Sağlık meslek örgütleri, sağlıkçıların can güvenliğinin sağlanması gerektiğine dikkat çekerek "Sağlıkta şiddet şansa bırakılacak bir durum değildir. 70 kişilik bir grup o anda nöbette olan tüm hekimleri tehdit etmiştir. Gereken yapılmalı" diyerek Sağlık Bakanlığı'na seslendi.

Birgün gazetesinden Sibel Bahçetepe'nin haberine göre; Hekim Birliği Sendikası Adana'daki olaya ilişkin yaptığı açıklamada "Bir hastanın vefatının ardından bazı hasta yakınlarının acil servisi basarak hekimlere yönelik saldırgan bir tutum sergilemesi, sağlık kurumlarında giderek artan şiddetin ne kadar tehlikeli bir noktaya ulaştığını bir kez daha göstermiştir" ifadelerine yer verdi. Açıklamada özetle şöyle denildi: "Hekimler, hayat kurtarmak için görev yaparken can güvenliği endişesi taşımak zorunda değildir. Sağlık kurumları öfkenin ve şiddetin adresi olamaz. Şiddetin hiçbir gerekçesi yoktur. Sağlık kurumlarında güvenliğin derhal ve etkin şekilde sağlanması, benzer olayların yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin gecikmeden alınması zorunludur. "

YARIM SAATTE BİR 'BEYAZ KOD' VAKASI

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, Türkiye’de sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin giderek arttığını belirterek, “Ülkemizde yaklaşık her 30 dakikada bir sağlık çalışanı şiddet, hakaret veya tehdide maruz kalıyor. Bugüne kadar 17 bin 594 Beyaz Kod vakası yaşandı" diyerek gelinen noktayı gözler önüne serdi. 14 Mart Tıp Bayramı yaklaşırken sağlık çalışanlarının en büyük sorununun sağlıkta şiddet olduğunu dile getiren Mehlepçi, “Sağlık çalışanları olarak güvenli ortamlarda çalışmak ve mesleğimizi tehdit altında olmadan icra etmek istiyoruz” diye konuştu. Mehlepçi, şöyle devam etti: ”Sağlık çalışanları görevlerini yerine getirirken güvenli bir ortamda çalışmak istiyor. Sağlıkta şiddet yalnızca bireysel bir sorun değil, aynı zamanda sistemsel bir problemdir. İşimizi yaparken şiddet görmek istemiyoruz. İşimizi yaparken hakaret duymak istemiyoruz. Tehdit edilmek istemiyoruz. Biliyoruz ki bütün bunların sebebi sağlık okuryazarlığını geliştirmeyen ve bizleri değersizleştiren sistemdir."