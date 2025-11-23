Bolu'da amatör küme maçında çarpışma sonucu bilinci kapanan futbolcuya, sağlık ekipleri müdahale etti. Sporcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
SAHA İÇİNDE BİLİNCİNİ KAYBETTİ
Bolu 1. Amatör Lig'de, Bolu Belediyespor ile Sebenspor, Karaçayır Mahallesi'ndeki Celal Uslu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın son dakikalarında Sebensporlu futbolcu Orçun Taha, rakibiyle çarpışması sonucu bilincini kaybetti.
Oyuncunun yere yığılmasının ardından saha sağlık görevlisi Nahit Kalyoncu ile saha komiseri İsmail Hakkı Kaya futbolcuya müdahale etti.
Ağız yolu açılarak rahat nefes alması sağlanan sporcu, müdahalelerin ardından kendine geldi. Saha kenarında kontrolleri yapılan futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.