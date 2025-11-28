Bolivya Kupası’nın çeyrek final rövanş maçında Real Oruro ile Blooming karşı karşıya geldi. Mücadeleye futboldan çok maç sonunda yaşanan kavga damga vurdu.

2-2 sonuçlanan ve toplam skorla Santa Cruz ekibi Blooming’in yarı final biletini aldığı gergin karşılaşmanın bitimiyle iki takım, yeşil sahayı adeta ringe çevirdi. Tekmeler ve yumrukların havada uçuştuğu anlarda maçın hakemi futbolcular ve teknik heyete kırmızı kart yağdırdı.

Hakem raporuna göre iki takımdan toplam 17 kişiyi kırmızı kartla oyun dışı kaldı.11 futbolcunun yanı sıra 6 teknik heyet personeli de kırmızı kart gördü.

SORUŞTURMA BAŞLADI

Bolivya Kupası'nın sonunda Oruro'da yaşananlar korkunçtu ve 11 futbolcu kırmızı kart gördü, bunlardan 7'si ise yarı finale yükselen Blooming’in oyuncuları oldu. Blooming cephesinde kırmızı kart gören oyuncular Cesar Menacho, Gabriel Valverde, Richet Gomez, Franco Posse, Cesar Romero, Hector Suarez ve Roberto Carlos Melgar oldu. Real Oruro’da ise oyuncular Julio Vila, Raul Gómez, Yerco Vallejos ve Eduardo Álvarez oyun dışı kaldı.

Blooming ve Real Oruro'dan 3'er teknik heyet personeli kırmızı kart gördü. Yaşananların ardından Bolivya Futbol Federasyonu tüm disiplin soruşturması başlattı.