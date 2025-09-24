YouTube'de yayınlanan 'Soğuk Savaş' programında "İçki bütün kötülüklerin anasıdır' diyen kişiye ne denir?" sorusuna "Olsun ben milf seviyorum abi…" yanıtının verildiği bir şaka yapılmış, İstanbul başsavcılığı re'sen soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık soruşturmaya "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" cümlesinin hadis olmasını gerekçe göstermiş, programın sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz gözaltına alınmıştı.

(Hadis, İslam peygamberi Hz. Muhammed'e atfedilen sözler anlamına geliyor.)

Soydemir ve Akgündüz İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcı, ikiliyi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Hakimlik de Soydemir ve Akgündüz'ün "basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanmalarına karar verdi.

"BU NASIL BİR ADALET SİSTEMİ?"

Tutuklama kararının ardından komedyen Şahan Gökbakar, Instagram'da bir paylaşım yaptı. Karara tepki gösteren Gökbakar, şu ifadeleri kullandı:

"Programın adı 'Soğuk Savaş'. Soğuk şakalar yapıp şakaların kötülüğü üzerine gülmemeye çalışıyorlar. Şaka yapıyorlar. Şaka."

"Şaka yapan bir insan nasıl tutuklanabilir? Bu nasıl bir adalet sistemi? İnsanları tutuklayıp içeri tıkmak bu kadar basit mi?"

"Sapığı, arsızı, hırsızı, uğursuzu serbest! Bu iki çocuk tutuklu. Sebep: Biri soğuk bir şaka yaptı diğeri de güldü."

"Ülkem adına çok üzülüyorum ve her kesimden çok fazla insanın benimle aynı hissettiğini biliyorum."