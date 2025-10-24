45 yaşındaki ünlü komedyen Şahan Gökbakar, çocuklarının eğitimi için radikal bir karar alarak Türkiye'den taşındı.



Çocuklarının daha iyi bir eğitim alması için eşi Selin Gökbakar ile geçtiğimiz aylarda İngiltere'nin başkenti Londra'ya giden Gökbakar, çocuklarını burada bir okula kaydettirdi.

ARTIK İNGİLTERE'DE YAŞAYACAK



SnobMagazin'in haberine göre, radikal bir karar alarak tamamen İngiltere'ye yerleşen ve bu süreçte ailesinin yanında olmak isteyen

Gökbakar, Türkiye'ye yalnızca projelerini sürdürmek için belirli aralıklarla uğrayacak.



Başta 'Recep İvedik' serisi olmak üzere birçok fenomen projeye imza atan komedyen, senaryo çalışmalarına da devam ediyor.







