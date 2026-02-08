İngiltere Championship’te Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City sahasında Bristol City’yi konuk etti. Karşılaşmada ilginç anlar yaşandı.

Sahaya giren bir sincap oyunun iki kere durmasına neden oldu. Hull City, yaşananları sosyal medyada “sahayı bozan sincap” notuyla duyurdu.

Oyun yeniden başladıktan birkaç dakika sonra sincap yeniden sahaya girip kale çizgisini geçerek ağlara doğru koştu. Taraftarlar bu anı gol olmuş gibi tezahüratla karşıladı, kulüp ise “sincap tarafından durdurulduktan sonra oyun yeniden başladı” paylaşımıyla espri yaptı.

Maçı Bristol City 3-2 kazanırken, Hull City zirve yarışında ağır yara aldı.

Sincap görevliler tarafından güçlükle yakalandı: