Milli sporcu, değişken ağırlık paletsiz dalış kategorisinde kendisine ait dünya rekorunu geliştirerek tek nefeste 107 metre derinliğe inmeyi başardı. Dalışını, Hidayet Koyu açıklarında gerçekleştiren Ercümen, bu anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Birleşmiş Milletler’in (BM) "Sudaki Yaşam" programı kapsamında iyi niyet elçisi olarak da görev yapan Ercümen, paylaşımında rekor denemesine ilişkin duygularını şu sözlerle anlattı:

"107 metreye düşerken neler mi oldu? Saniyede 2 metre hızla basınca dayanmak için mücadele ettim.

Havam bitti, su karardı, soğudu.

Akciğerlerim tenis topu kadar küçüldü.

Nabzım yavaşladı.

Ve yüzümdeki ifade... sanırım her şeyi anlatıyor."