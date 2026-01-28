Başiskele Sahili’nin Körfez Mahallesi Liman Caddesi açıklarında, 24 Ocak’ta tekne ile denize açılan balıkçılar su üzerinde hareketsiz yatan dalgıç kıyafetli kişiyi görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisleri tarafından sudan çıkarılan ve bota alınan kişinin erek olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Kıyıya getirilen ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

AİLESİ GELİP TEŞHİSTE BULUNDU

Yapılan incelemede cesedin, Romanya vatandaşı Dumitru Stoica’ya ait olduğu tespit edildi. Stoica’dan 13 Aralık 2025’ten bu yana haber alınamadığı ve İstanbul’dan yapılan kayıp başvurusu kapsamında arandığı belirlendi.

Stoica’nın ailesinin Kocaeli’ye gelerek teşhiste bulunduğu ve DNA testi vererek karşılaştırma yapıldığı belirtildi. Dalış yaptıktan sonra vurgun yemiş olabileceği değerlendirilen Stoica’nın kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek otopsi raporlarıyla netlik kazanacak.

KIZ ARKADAŞININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, kız arkadaşının ifadesinde; Stoica’nın iş için Türkiye’ye geldiği, Türkiye’ye ulaştığında güvende olduğunu belirttiği ancak birkaç gün sonra kendisinden haber alamadığını söylediği bilgisine ulaşıldı.