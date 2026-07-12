Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Camitepe Mahallesi sahilinde sabah saatlerinde yürüyüş yapan 61 yaşındaki A.Ç., kıyıya vurmuş halde bir insansız hava aracı (İHA) buldu. İHA'yı arazi aracına yükleyerek evinin bahçesine götüren A.Ç., daha sonra durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Patlayıcı Madde İnceleme ve Mühimmat İmha Timi (PAMİT) ile olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler, İHA'nın bulunduğu bahçe ve çevresinde güvenlik önlemleri alarak detaylı inceleme gerçekleştirdi.

İncelemelerin ardından İHA, teknik analiz yapılmak üzere jandarma ekipleri tarafından teslim alındı. İHA'nın menşei, kullanım amacı ve sahile nasıl ulaştığının belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü bildirildi.