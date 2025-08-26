Trabzon'un Of ilçesinde sahil kenarında gezinen 14 yaşındaki Sultan Hamit Hacımustafaoğlu, dalgalara kapılıp sürüklendiği denizde kayboldu. Sahil Güvenlik ve deniz polisi çocuğun bulunması için çalışma başlattı.
Alınan bilgiye göre 14 yaşındaki Sultan Hamit Hacımustafaoğlu, Kalealtı sahilinde deniz kenarında gezinirken dalgalara kapılıp denize sürüklendi.
Hacımustafaoğlu kısa sürede denizde kaybolurken, durumu fark edenler polise haber verdi.
Bölgeye Sahil Güvenlik ve deniz polisi sevk edildi. Dalgıçlar, Hacımustafaoğlu’nu bulunması için çalışma başlattı.