71 yaşındaki dul David Howarth, İngiltere'nin Dorset bölgesindeki Poole kentinde Sandbanks sahilinde denize girdikten sonra kalp krizi geçirip boş kumsalda yere yığıldı.

Yakınında yalnızca siyah labradoru Beau vardı. Beş yaşındaki köpek kumsalda koşup yüksek sesle havlamaya başladı.

Yaklaşık 100 metre ötede yürüyen 65 yaşındaki Claire Dashwood bu sesi duydu. Dashwood sahildeki hareketin oyun olmadığını fark etti.

Bunun üzerine bölgeye koşunca, Howarth’ı sırtüstü yatarken gördü. Köpeğin yardım çağırması, kalp krizi geçiren sahibinin hayatını kurtardı.

SON ANDA KURTARDILAR

Dashwood,Howarth’ı görünce sahile doğru koştu. Talihsiz adamın morardığını ve buz gibi olduğunu anlattı. Nabzını ve nefesini kontrol edince, adamın nefes almadığını ve nabzını hissetmediğini anlattı.

Dashwood hemen acil servisi aradı. Howarth'ın şansına sahilde bulunan ve Bournemouth Hastanesi’nde çalışan iki doktor ambulans gelene kadar kalp masajı yaptı.

Dashwood, çevrede "adam ölmüş" diyenleri duydu. Ancak onları aldırmayarak, doktorlara ambulans gelene kadar yardım etti.

Howarth'ın köpeği Beau ise Dashwood'a kendince teşekkür etti. Dashwood, "bir an saldıracağını sandım, ancak bunun yerine yüzümü yaladı. Ona yardım etmeye çalıştığımızın farkındaydı" dedi.

Howarth hastaneye kaldırıldı ve tamamen iyileşti. Doktorlar, adamın kalbine bir kalp pili yerleştirdi.

'KÜÇÜK KAHRAMAN'

Howarth, olayı bir yıl sonra ilk kez anlatırken Beau’ya hayatını borçlu olduğunu söyledi. Piyangoyu kazanmış gibi hissettiğini anlattı. Köpeğine karşı minnet dolu olduğunu söyledi.

Howarth, “Kendimi son derece neşeli, iyimser, umutlu ve Beau ile beni kurtarmak için elinden geleni yapan insanlara inanılmaz derecede minnettar hissediyorum. Onları meleklerim olarak görüyorum. Her gün 'bugün son günüm olacakmış gibi' hissediyorum, ama bu olmadı. Hayatta olduğum, burada olduğum ve ikinci bir şansım olduğu için çok mutluyum.” dedi.

Dashwood ise artık sahile gittiğinde yanında bir köpek oyuncağı taşıyor. Dashwood, "Beau’yu küçük kahraman" olarak çağırıyor. Beau ise onu gördüğünde yüzünü yalıyo.