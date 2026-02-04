İzmir Urla’nın tertemiz denizi ve sahili ile ünlü Demircili Koyu’nda şoke eden bir olay yaşandı. Gökbey adlı bir kuru yük gemisi Demircili kumsalına oturtuldu ve iş makinesi de getirtilerek kaçak söküm işlemine başlandı. Birinci derece doğal sit ve arkeolojik sit alanında yapılan yasa dışı kesim-söküm işlemini gören yurttaşlar devlet yetkililerine haber vermişti.

2.4 MİLYON TL CEZA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, Urla Liman Başkanlığı ile jandarma görevlileri olay yerine gelerek geminin kesim ve söküm işlemini durdurdu. Geminin sahibi olan şirkete 2 milyon 400 bin lira para cezası kesildiği bildirildi.

Aradan haftalar geçti fakat gemi hâlâ sahilde duruyor. Deniz ve plaj tehlikeli madde sızıntısıyla gün geçtikçe kirleniyor. Hurda gemideki pas, yağ, petrol, toksik boya parçacıkları, ağır metal ve kimyasal madde sızıntıları sürüyor, gün be gün çevre daha da kirleniyor.

EYLEMLER BAŞLIYOR

Sahilde toplanan halk, ekosistemin tehdit altında olduğunu dikkat çekti.

Kullanılmaz haldeki hurda geminin derhal kaldırılması ve Aliağa Gemi Söküm Bölgesi’ne götürülmesi istenirken, “Kaçak gemi sökümüne asla izin vermeyeceğiz, gemi götürülene ve kirlilik temizlenene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” denildi. Ayrıca, sivil toplum kuruluşları ve yöre halkının protesto eylemlerine başlayacağı bildirildi.