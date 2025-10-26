ABD’nin Oregon eyaletindeki sahil kasabası Seaside, son günlerde alışılmadık bir doğa olayıyla gündeme geldi. Yoğun dalgalar ve güçlü gelgitler, binlerce deniz hıyarını kıyıya sürükledi.

Yarı saydam ve pembe renkli, jelatinimsi bir görünüme sahip bu canlılar, “deniz hıyarı” (Leptosynapta clarki) olarak biliniyor. Normalde deniz tabanında, gelgit çizgisi boyunca kumun altına gömülerek yaşayan deniz hıyarları, bu kez Seaside Plajı’nın yaklaşık 3,2 kilometrelik kısmını kapladı.

"YILLARDIR GÖRÜLMEDİ"

Seaside Akvaryumu Müdür Yardımcısı Tiffany Boothe, “Tam anlamıyla gelgit hattını kaplamış durumdalar” dedi. Boothe, deniz hıyarlarının genellikle 1 ila 15 santimetre uzunluğunda olduğunu, ancak bu kadar yoğun bir toplu sürüklenmenin yıllardır görülmediğini belirtti.

KUŞLAR YEMİYOR

Uzmanlara göre deniz hıyarlarının çoğu doğal ortamlarına dönemeyecek ve sahilde kuruyarak ölecek. Ancak bu durum, ekosistem açısından tamamen olumsuz değil.

Boothe, “Deniz hıyarları plaj zıpzıpları, pireler ve diğer küçük canlılar için besin kaynağı olacak,” diyerek olayın doğal döngüdeki rolünü vurguladı. Kuşların ise bu canlılarla beslenmediği belirtildi.

PERŞEMBEYE KADAR YOK OLACAKLAR

Deniz hıyarlarının kalıntılarının birkaç gün içinde kuruyup kuma karışması bekleniyor. Boothe, “Muhtemelen Çarşamba veya Perşembe günü tamamen yok olacaklar,” dedi.