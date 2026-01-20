Federal polis ekipleri, Köln/Bonn Havalimanı'nda terminalin halka açık kısmında bir sahipsiz çanta tespit etti. Güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, buldukları çantayı güvenli bir alana taşıdı. Yapılan incelemeler sonucunda, çantadan bir cep telefonu, kişisel belgeler ve 9 bin Euro'dan fazla nakit para bulundu.

VİDEO GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Elde edilen güvenlik kameralarından, çantayı bir erkeğin bırakıp uzaklaştığı belirlendi. Terminal anonslara rağmen çantanın sahibi bulunamayınca arama alanı genişletildi. Video kayıtlarını inceleyen polis, 68 yaşında bir İtalyan vatandaşı tespit etti ve şahsı Federal Polis merkezine götürdü.

ÇANTANIN SAHİBİ BULUNDU

Soruşturma sırasında, çantadaki belgeler sayesinde kimlik doğrulaması yapıldı. Ve bulunan paraların seri numaraları kontrol edildi. Mülkiyetin netleşmesinin ardından, polis çantayı sahibine eksiksiz olarak teslim etti.