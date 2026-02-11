San Salvador'da gerçekleşen konserin en heyecanlı anlarında, sevilen parçası "Si Te Vas"ı seslendiren Shakira, mikrofon standıyla hareket ettiği sırada dengesini kaybetti. Ayağı burkulan ve dirseğinin üzerine sert bir şekilde düşen sanatçı, bir anlık şaşkınlığın ardından çevik bir hareketle ayağa kalktı. Hiçbir şey olmamış gibi şarkısına kaldığı yerden devam eden Shakira, izleyicilerden büyük alkış aldı.

'LASTİK GİBİYİM'

Düşme anına ait görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından ünlü şarkıcı, hayranlarını rahatlatmak için Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. O anların videosunu bizzat paylaşan Shakira, altına şu notu düştü:

"Endişelenmeyin, benim vücudum sanki lastikten yapılmış gibi."