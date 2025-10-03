İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları; 2025-2026 sezonunu, önceki akşam Friedrich Dürrenmatt’ın yazdığı, Yıldırım Fikret Urağ’ın yönettiği “Bir Ziyaret” adlı çarpıcı bir oyunla açtı.

SEYİRCİDEN ‘TAM’ NOT

1956 yılından bu yana pek çok ülkede sahnelenen oyunun ilk gösterimi, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde, tiyatroseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Paranın satın alma gücü karşısında toplumsal iki yüzlülüğü ve ahlaki çöküşü trajikomik bir dille anlatan oyun, ayakta alkışlandı.

HERKESİ AĞLATTI

Oyunun ardından sahneye Filistin bayrağının renklerinden oluşan bir takım elbiseyle çıkan yönetmen Yıldırım Fikret Urağ, Gazze’deki soykırıma dikkat çekti. Konuşma sırasında gözyaşlarına hakim olamayan Urağ, oyuncuları ve seyirciyi de ağlattı.

‘EN ZOR, EN AĞIR DÖNEM’

İnsanlık tarihinin en zor, en ağır dönemlerinden birine tanıklık ettiğimiz belirten

Urağ, sözlerine şöyle devam etti: “Dünya üzerinde ilk kez bebeklere, çocuklara karşı bir savaş ilan edilmiş durumda. Tarih boyunca ilk kez birileri çıkıp gözümüzün içine baka baka çocuklar öldürülebilir diyor ve bunu uyguluyor. Öldüremediklerini aç bırakıyor, ölümcül hastalıkların pençesine atıyorlar. Ya bunu yapanlara ve seyredenlere bir tanım bulmamız gerekiyor ya da kendimize.’’

‘BU YARA KAPANMAYACAK’

İnsanlık tarihinin derin yaralarla dolu olduğunu dile getiren Urağ, konuşmasını şöyle noktaladı: Gazze’de açılan yara hiçbir zaman kapanmayacak. Bu kara bulutun içinden çıkacağız, kuşkum yok ama Gazze’de öldürülen bebeklerin, çocukların gölgesi her zaman vicdanlarımızın üzerinde olacak. Bizler şiir yazmaya, tiyatro yapmaya devam edeceğiz. İnadına ve inançla, yaşasın Gazze direnişi, yaşasın özgür Filistin.”