KAFASINA KAPI DÜŞTÜ

Oyu sırasında dekor parçası olarak kullanılan bir kapı, aniden devrilerek ünlü oyuncunun başına düştü. Salonda kısa süreli endişeye neden olan kazaya rağmen Bekiroğlu, oyunu yarıda bırakmadı ve rolünü tamamlamayı tercih etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan oyuncu, daha sonra tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Oyuncunun MR çekimi için kontrole alındığı, genel sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

'İYİYİM, İYİ OLACAĞIM'

Bekiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda moralinin yerinde olduğunu belirterek, "İyiyim, iyi olacağım" ifadelerine yer verdi.