Rusya, yerli teknoloji girişiminin geliştirdiği ilk yapay zekâlı robotu AIdol Moskova'da düzenlenen bir etkinlikle tanıttı. Ancak gösterinin en dikkat çekici anı, robotun teknik kabiliyetlerinden çok sahnede yaşadığı düşüşü oldu.

Tanıtım sırasında yapay zekâ destekli hareket kabiliyetleri anlatılan robot, sahneye çıkar çıkmaz sendelemeye başladı. Yetkililerin alkışları eşliğinde ilerleyen robot, bir anda dengesini kaybederek seyircilerin şaşkın bakışları arasında yere kapaklandı. Görevli mühendislerin hızlı müdahalesiyle robot ayağa kaldırıldı ancak görüntü sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Mühendislik ekibi, düşüşün “sensörlerden birinin anlık veri kaybına uğramasından” kaynaklandığını açıklarken, yazılımın hızla güncellenerek sorunun giderileceğini belirtti. Firma sözcüsü, talihsiz kazaya rağmen robotun Rusya için önemli bir teknoloji adımı olduğunu vurguladı.

Etkinlikte robotun konuşma, nesne tanıma ve insanlarla etkileşim kurma gibi özellikleri de tanıtıldı. Ancak sahnedeki düşüş, tüm teknik detayların önüne geçerek tanıtımın en çok konuşulan olayı oldu.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Görüntülerin yayılmasının ardından robot alay konusu oldu. Rusya'nın robot konusunda iyi olmadığı eleştirileri öne çıkarken kullanıcılar "Robot bayıldı" şeklinde espriler yapmayı ihmal etti.