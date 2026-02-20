Bu antik yırtıcının sırtındaki orak biçimli çıkıntılar muhtemelen parlak renklere sahipti. Bilim insanları, yukarı doğru yükselen bu görkemli yapının sadece bir savunma aracı değil, aynı zamanda rakiplerine veya eşlerine karşı bir "gösteriş" unsuru olarak kullanıldığını düşünüyor.

DENİZDEN KİLOMETRELERCE UZAKTA

Bu buluşu devrim niteliğine taşıyan asıl detay ise konumuydu. Şimdiye kadar bulunan Spinosaurus kalıntıları hep kıyı bölgelerinde yer aldığı için, bu canlıların tamamen suda yaşamaya adapte olduğu düşünülüyordu. Ancak S. mirabilis, en yakın kıyı şeridinden yaklaşık 1000 kilometre içeride keşfedildi. Bu durum, dev yırtıcıların sadece denizlerde değil, Sahra’nın o dönemdeki nehirlerle çevrili balta girmemiş ormanlarında da hüküm sürdüğünü kanıtladı.

ÖLÜMCÜL ÇENE YAPISIYLA DEVASA YARATIK

Çalışmanın yazarlarından ünlü paleontolog Paul Sereno, bu yeni türü bir tür "cehennem balıkçılı" olarak tanımlıyor. İki metre derinliğe kadar sulara rahatça girebilen bu devasa canlı, sığ sularda pusuya yatarak büyük nehir balıklarını avlıyordu.

Türün en korkutucu özelliği ise diş yapısında saklıydı. Alt ve üst çenedeki dişlerin birbirinin arasına geçerek oluşturduğu "kavrama" sistemi, kaygan balıklar için kaçışı imkansız bir tuzak kuruyordu. Yaklaşık 100 milyon yıl önce yaşayan bu canlı, nehir ekosistemlerinde uzun boyunlu dinozorlarla birlikte devasa bir zincirin en tepesinde yer alıyordu.