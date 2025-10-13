Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, aralarında “Ziya Hoca” lakabıyla tanınan Ziya Kadiroğlu, Gökay Celal Gülen, Mıhyeddin Yakışır, Taner Dağhan ve Yalçın Maraşlı hakkında “tutuklu kaldıkları süre gözetilerek” tahliye kararı verilmişti. Ancak savcılığın karara yaptığı itiraz üzerine, mahkeme sanıklar hakkında yeniden tutuklama kararı çıkardı.

DOSYADA 199 SANIK VAR

Soruşturma kapsamında, birçok kamu kurumu yöneticisinin elektronik imzasının kopyalandığı, bu imzalar kullanılarak sahte lise ve üniversite diplomaları ile sürücü belgeleri düzenlendiği iddia edilmişti.

Mayıs ayında hazırlanan ilk iddianamede 134 kişi hakkında dava açılmış, Temmuz ayında düzenlenen ikinci iddianameyle 65 kişi daha dosyaya dahil edilmişti. Böylece yargılanan sanık sayısı 199’a yükselmişti.

SAHTE KİMLİK DÜZENLEDİLER

Sanıklar arasında yer alan Mıhyeddin Yakışır’ın, bir narkotik başkomiseri adına sahte kimlik düzenlediği de iddialar arasında bulunuyor.

Yargılama sürecinin Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam ettiği, davaya ilişkin yeni duruşma tarihinin önümüzdeki günlerde belirleneceği öğrenildi.

