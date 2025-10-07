Kamu görevlilerine ait e-imzaları kullanarak sahte ehliyet ve diploma düzenleyen bir çeteye yönelik yürütülen geniş çaplı operasyon kapsamında, eski AKP ilçe Başkanı Osman Gökmen’de gözaltına alınarak Ankara’ya gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma çerçevesinde, sahte belgelerin hazırlanmasında e-imza sisteminin yasa dışı şekilde kullanıldığı tespit edildi. Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda, 125 kişi hakkında gözaltı kararı verildi; şu ana kadar 92 şüpheli yakalandı.

BODRUM'DA İKİ İSİM GÖZALTINDA

Operasyonun Bodrum ayağında iki kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında, AKP’nin önceki dönem Bodrum ilçe başkanlarından Osman Gökmen de yer aldı. Gökmen’in ifadesi alınmak üzere Ankara’ya gönderildiği öğrenildi.

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü ve kamu kurumlarının dijital imza sistemlerinde yaşanan usulsüzlüklerin titizlikle incelendiğini belirtti.

