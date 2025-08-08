Sahte diploma piyasasının sosyal medya platformlarına kadar uzadığı ortaya çıktı. X, Instagram gibi platformlar üzerinden talep eden kişiler için sahte diplomaların oluşturulması Türkiye'nin büyük bir skandalla karşı karşıya olduğunu gösterdi.

Siyasi isimler dahil olmak üzere pek çok kişinin de diplomasında şaibe tespit edildi. Ancak sahte diploma siteleri satış yapmaya faaliyet göstermeye devam ediyor.

Sahte diploma satışı yapan siteler faaliyetlerine devam etmekle kalmadı kendilerine gelen tepkilere de isyan etti. Bir dolandırıcılık sitesi sosyal medya hesabı üzerinden tepkiler için 'sitem' paylaşımı yaptı.

Paylaşım sosyal medyanın da gündemine oturdu. Söz konusu paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Değerli arkadaşlarımız yani iyi niyet gösterelim susalım düzgün konuşalım diyoruz da gerçekten çok fazla gereksiz ithamlara ve sorulara maruz kalıyoruz!!

1- Şikayetvar bir şikayet platformudur! Oraya sadece bizim ile alakalı değil yüzlerce sayfa hakkında şikayet yazılabilir bu bizim elimizde değil! Her yazılan şikayeti bize yazmıyorlar yani.

2- Bize yazılan şikayetlerin çoğu gecikme dolayısıyla yanlış anlaşılıp yazılmıştır bu yazan arkadaşların diploması da mezuniyet belgesi de bizlerin profilinde mevcuttur. Ve bu arkadaşlar zaten şikayetlerini düzeltmişlerdir.

3- Şikayetvar adlı siteye kayıt olunca bir e-posta bir telefon numarası istemektedir. Bizlerde de yüzlerce numara olmadığı için şikayetleri biz değil şahıslar yazıyor ve zaten diploması iletilip mezuniyeti E-devlet sisteminde görünce de düzeltiyorlar sağolsunlar.

4- Her arkadaşımıza bilgilendirme mesajı iletiyoruz ve her detay yazıyor, uygun değilse, bir şey yazmanıza da gerek yok engelleyip gidebilirsiniz. Kimseye silah zoruyla işlem yapmıyoruz! Kimse de yapamayacağı bir iş için kimlik fotoğrafı verip görüntülü görüşme yaparak kimliği teyit edip hesaplarına ödeme alarak iş yapmaz!!!

5- Başka sitede yaptırdım paramı aldı, güvenemiyorum, böyle olsun yapalım, şöyle olursa yapın vb. gibi saçmalıkları lütfen kendinize saklayın! lletilen bilgilendirme mesajı dışına çıkmıyoruz!

6- Az empati kurarsanız günde yüzlerce kişi ile uğraşıyoruz kiminin teyidine yetişmeye çalışıyoruz, kiminin diplomasının teslimine, kiminin kaydına, kiminin işlem başlangıcına bu kadar yoğunluk arasında birde yok sizin hakkınızda Şikayetvar yorum var siz dolandırıcısınız bilmem ne bilmem ne gibi saçmalıklarla lütfen uğraştırmayın!! Madem dolandırıcı olduğumuzu iddia ediyorsunuz kimin ödemesi alınıp işlemi bitirilmemişse, engellenmişse dekontunu iletecekmek zorunda, konuşma ekran görüntüsü iletmek zorunda iddia ediyorsanız delil sunmak zorundasınız! Delilli bir şekilde dolandırıcı olduğumuzu gerçekten ispat eden kişiye de diplomasını biz hediye edeceğiz!!!!"