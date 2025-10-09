Elektronik imzaların taklit edilmesiyle sahte diploma ve ehliyet skandalı patlamıştı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) Karayolları Genel Müdürlüğü’nden asıl meslekleri inşaat mühendisi olan Selahattin Bayramçavuş ve Yakup Dost, Başkan Ömer Abdullah Karagözoğlu’na yardımcı olarak atandı.

Böylece verilerin güvenliği inşaat mühendislerine kaldı.

BTK, 26 Eylül’de kişisel verileri çalan ‘Sowix’ isimli sistemi açıkladı. Ama sisteme erişimi 1 gün sonra kapattı.

KARAYOLLARINDA ÇALIŞTILAR

Bayramçavuş karayollarında başkan yardımcısı, Dost bölge müdürüydü.

‘GÜVENLİK FACİASI’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, yaşanan iki olaya tepki gösterdi:

“Milyonlarca kişinin verisini yayınlayan siteyi duyuran ve sitenin trafiğini yükselten bu durum bir veri güvenliği faciasıdır.

Türkiye’nin bilgi güvenliğini, dijital altyapısını ve iletişim geleceğinin teslim edildiği BTK liyakatsiz ve partizan atamaların merkezi oldu. BTK, bu kişilerin hangi tecrübesinden yararlanacak? Herkes sessiz.”