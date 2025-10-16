Türkiye'de son dönemin en çok konuşulan olaylarından biri olan "sahte diploma" skandalında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra geçen cuma serbest bırakılan ancak üç gün sonra haklarında yeniden tutuklama kararı verilen beş kişiden ikisinin yurt dışına kaçtığı öne sürüldü.

Gazeteci Murat Ağırel'in aktardığına göre, örgüt yöneticisi olduğu öne sürülen Ziya Kadiroğlu ve Mıhyeddin Yakışır'ın firar ettiği ortaya çıktı.

Ü NSAL BAN DA KA Ç MI Ş TI

Öte yandan "borsa manipülasyonu" soruşturmasında tutuklanan Ünsal Ban, tahliye edilmesinin ardından kaçmıştı.

En az dört davada yargılandığı bilinen ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan Ban'ın 14 Ekim'de yurt dışına kaçtığı ortaya çıkmıştı.