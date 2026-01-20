ÇOMÜ Ezine Meslek Yüksekokulu'nda yaklaşık 15 yıldır idari personel olarak görev yapan Serdal Güçtekin’in, akıllara durgunluk veren bir yöntemle usulsüzlük yaptığı ortaya çıktı. İddiaya göre Güçtekin, kendisini Üniversite Bilgi Yönetim Sistemine (ÜBYS) usulsüz şekilde öğrenci olarak kaydettirdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan rutin denetimlerde fark edilen bu durum, üniversite yönetimini harekete geçirdi.

REKTÖRLÜK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRDI

Denetim raporlarının ardından ÇOMÜ Rektörlüğü, vakit kaybetmeden idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında açığa alınan Güçtekin hakkında ayrıca Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı’na da suç duyurusunda bulunuldu. BTK müfettişlerinin, sistem üzerindeki geriye dönük tüm işlemleri mercek altına aldığı ve usulsüzlüğün boyutlarını araştırdığı öğrenildi.

'EVRAKTA SAHTECİLİK'TEN TUTUKLANDI

Suç duyurusunun ardından harekete geçen polis ekipleri, Serdal Güçtekin’i dün sabah saatlerinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece ‘Evrakta sahtecilik’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 15 yıllık personelin sistemi kullanarak ne gibi menfaatler sağladığı, müfettiş incelemesinin ardından netlik kazanacak.