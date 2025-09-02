Dolandırıcılar, kendilerine ait olmayan evlerin fotoğraflarını internetten alıp ilan sitelerine veya sosyal medyaya yüklüyor. Düşük fiyatla sunulan bu evlere ilgi gösteren vatandaşlardan kapora talep ediliyor. Kapora ödendikten sonra dolandırıcılar kayıplara karışıyor.

Bazı emlakçılar da aynı yöntemi kullanıyor. Değerinin çok altında sahte ilan girerek vatandaşların ilgisini çekiyor, ardından “O daire satıldı, elimizde başka seçenekler var” diyerek farklı konutları pazarlamaya çalışıyor.

Ticaret Bakanlığı, sahte ilanların önüne geçmek için Elektronik İlan Doğrulama Sistemini devreye aldı. Ayrıca Reklam Kurulu bu tür ilanlara ceza uygulayabiliyor. Vatandaşlar da ALO 175 Tüketici Danışma Hattı veya e-Devlet üzerinden sahte ilanları şikâyet edebiliyor. Ancak ilan sitelerinin yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine getirmemesi, sorunun devam etmesine yol açıyor.

SAHTE İLAN NASIL ANLAŞILIR?

Uzmanlar, vatandaşlara şu uyarılarda bulunuyor:

Bölgedeki ortalama fiyatların çok altında verilen ilanlara dikkat edin.

“Acil satılık, değerinin yarısı” gibi ifadeler genellikle şüpheli oluyor.

Sadece dış cephe fotoğrafları bulunan ilanlara karşı dikkatli olun.

Sadece WhatsApp üzerinden iletişim kurmak isteyen satıcılara itibar etmeyin.