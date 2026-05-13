İstanbul merkezli 7 ilde sahte fatura düzenleyen şebekeye yönelik operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda harekete geçti. Ekonomik sıkıntı yaşayan kişiler adına paravan şirketler kurulduğu ve bu şirketler üzerinden piyasaya sahte faturalar sürüldüğü tespit edildi. HTS kayıtları, hesap hareketleri ve vergi tekniği raporları doğrultusunda şüphelilerin kimlik ve adres bilgileri belirlendi.

Tespitlerin ardından İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Van, Çorum, Malatya, Antalya ve Kocaeli’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 24 şüpheli gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü.