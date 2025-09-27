Artan maliyetler ezilen ve üretmekte zorlanan çiftçiye bir darbede sahte gübreden geldi.

Torku ve Konya Şeker gibi önemli kurumların üst kuruluşu olan Pankobirlik’in kooperatiflerinden olan Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatif’inin çiftçilere sahte gübre verdiği ortaya çıktı.

Çiftçinin şikâyeti üzerine harekete geçen Ereğli İlçe Tarım Müdürlüğü, Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatif’inin depolarındaki gübrelerden numuneler aldı.

Alınan numuneler, TÜRKAK akreditasyonlu laboratuarlarda incelendi.

Yapılan analizlerde; Etiketinde yüzde 13 yazan toplam azot değeri sadece yüzde 5,7, yüzde 11 olan üre azotu değeri sadece yüzde 3,4, yüzde 24 yazan suda çözünür fosfor değeri yüzde 4,7, yüzde 12 olan suda çözünür potasyum değeri sadece yüzde 4,5, yüzde 0,1 olan çinko ise neredeyse sıfır seviyesinde yüzde 0,005 çıktı.

Resmî raporun sonuç kısmında ise: “Etiket beyanına uygun değildir” İfadesi yer aldı.

YILLARDIR SAHTE GÜBRE VERİYORLARMIŞ

SÖZCÜ’nün ulaştığı yeni belgelerde çiftçilere yıllardır sahte gübre verildiği belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi yazıları, 2022 yılından bu yana aynı firmanın ürünlerinde defalarca aynı sahteciliğin yaşandığını ortaya koydu.

27 Aralık 2022’de Karaman İl Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan numunelerde, Avantaj 15-15-15+(15SO3)+ME’ isimli gübrenin etiket değerlerini taşımadığının tespit edildiği ortaya çıktı.

Yüzde 15 beyan edilen toplam azot, sadece yüzde yüzde ,71, yüzde 15 fosfor (P₂O₅) yüzde 5,69’a düştü. yüzde 15 potasyum (K₂O) yüzde 6,51, yüzde 1 olması gereken çinko ise yüzde 0,01’de kaldı.

ISRARLA SAHTE GÜBRE VERMEYE DEVAM ETMİŞLER

Sonuçların ardından 29 Aralık 2022’de Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ürüne geçici satış durdurma kararı verdi. 04 Ocak 2023’te Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ereğli PANKO Emirgazi Satış Mağazası’nda yaptığı denetimde aynı üründen 442 torba bulunduğunu tespit etti ve bu gübrelerin satışı durdurularak yediemine aldırdı.

Ortaya çıkan yeni belgeler, bin bir emek ve umutla üretim yapmaya çalışan çiftçinin emeğinin nasıl heba edildiğini gözler önüne serdi.