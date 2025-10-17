T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaşı'nın haberine göre, soruşturma kapsamında, çok sayıda kamu kurumunda görevli yöneticinin elektronik imzalarının kopyalanarak sahte üniversite ve lise diploması ile sürücü belgesi düzenleyen suç şebekesinin başında olduğu öne sürülen “Ziya Hoca” lakaplı Ziya Kadiroğlu, hakkında çıkarılan yeniden tutuklama kararı sonrası İstanbul’da yakalandı.

ÖNCE TAHLİYE EDİLMİŞ SONRA TUTUKLAMA KARARI ÇIKMIŞTI

Mayıs ayında açılan ilk dava kapsamında 134 sanık yargılanırken, temmuz ayında hazırlanan ek iddianameyle 65 kişi daha dosyaya dâhil edildi. Davanın son duruşması 10 Ekim’de Ankara 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme, delillerin toplanmış olması ve kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle, aralarında Ziya Kadiroğlu, Gökay Celal Gülen, Mıhyeddin Yakışır, Taner Dağhan ve Yalçın Maraşlı’nın bulunduğu bazı tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi.

Ancak savcılığın itirazı üzerine, söz konusu beş isim hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı. Bu kararın ardından yalnızca Taner Dağhan teslim olurken, diğer dört sanığa ulaşılamadı.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

Uzun süredir aranan şebeke lideri olduğu iddia edilen “Ziya Hoca” lakaplı Ziya Kadiroğlu, İstanbul’da polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kadiroğlu’nun emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeniden cezaevine gönderileceği öğrenildi.