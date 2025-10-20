Bilim dünyası, yüzyıllardır tartışılan bir tarih gizemini aydınlattı. Romanya’nın Transilvanya bölgesinde bulunan gizemli altın sikkeler, bugüne dek “hayali” olduğu düşünülen bir Roma imparatorunun gerçekte yaşamış olduğunu ortaya koydu.

BBC’nin haberine göre, tarihçiler tarafından uzun yıllar “sahte” sayılan altın sikkeler, yapılan son bilimsel analizlerle gerçek çıktı. Böylece, 3. yüzyılda yaşadığı öne sürülen Roma İmparatoru Sponsian’ın varlığı kanıtlandı.

300 YILLIK TARİH DEĞİŞTİ

18. yüzyılda Transilvanya’da bulunan dört altın sikkenin üzerinde Sponsian’ın yüzü ve ismi yer alıyordu. Ancak yüzyıllar boyunca bu paraların sahte olduğu düşünülmüş, Sponsian ise tarih kayıtlarından silinmişti.

Yeni araştırmalar, sikkelerin gerçek Roma dönemine ait olduğunu ortaya koydu. Bilim insanları, paraların dolaşıma girdiği tarihleri ve üzerlerindeki aşınma izlerini inceleyerek, bunların o dönemde gerçekten kullanıldığını belirledi.

ASKERİ LİDER OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Araştırmayı yöneten Prof. Paul Pearson, yapılan incelemeler sonucunda Sponsian’ın 3. yüzyılda Roma İmparatorluğu’nun iç savaşlarla sarsıldığı dönemde kendi yönetimini ilan eden bir askeri lider olduğunu söyledi.

Pearson, “Artık çok eminiz ki bu sikkeler sahte değil. Sponsian gerçekten yaşamış bir liderdi. Roma’nın çöküş döneminde önemli bir rol üstlenmiş olmalı” ifadelerini kullandı.