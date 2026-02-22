İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya sitelerinde yayılan, toplu taşıma aracı içerisinde çekilen videoda Cumhuriyet Savcısı olduğunu söyleyerek yolculardan birine yönelik “seni öldürürüm, yobaz, bundan sonra Türkiye’de barın bakalım” şeklinde sözler sarf eden şüpheli hakkında ‘tehdit’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı.

Y.S.'nin Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan terk olduğu, halihazırda Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünde aktif öğrenci kaydının bulunduğu ve daha önce ‘İş yerinden ve Kurumdan Hırsızlık’, ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak’, ‘Tehdit-Hakaret’ ve ‘Kasten Yaralama’ suçlarından 8 kaydının bulunduğu tespit edildi. Şüpheli gözaltına alındı.



BİR GÜN ÖNCE DE POLİS ROLÜ OYNAMIŞ



NTV'nin haberine göre, gözaltı işlemleri devam eden 21 yaşındaki Y.S.'nin olaydan bir gün önce yine toplu taşıma aracında yolcularla kavga ettiği ve kendini polis olarak tanıtarak tehditlerde bulunduğu iddia edildi.

8 suç kaydı olduğu ortaya çıkan gencin üniversite mezunu olmadığı, satış danışmanı olarak çalıştığı öğrenildi.



İFADESİ ORTAYA ÇIKTI