Bazı değerleme şirketlerinin, gayrimenkullerin değerini şişirip, kamu bankalarından yüksek tutarlı krediler çekilmesini sağladığı belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise bu sahtekarlıklara ‘ticari sır’ kalkanı getirdi.

BANKACILIK KANUNU’NA SIĞINDI

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, konuyla ilgili soru önergesi verdi. Akay önergesinde, bazı değerleme şirketlerinin gayrimenkuller için piyasa değerinin çok üzerinde raporlar düzenlediği, bu raporların kamu bankalarından alınan krediler için teminat gösterildiğini belirtti. Normal şartlarda krediye uygun olmayan taşınmazların, şişirilmiş değerlerle sisteme sokulduğu ve milyonlarca liralık krediler alındığına dair iddialar soruldu.

Soru önergesini cevaplandıran Bakan Şimşek, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği nezdinde yürütülen soruşturmayı bağlantılı şirket ve kamu bankaları yöneticilerini ‘ticari sır’ diyerek açıklamadı. Şimşek Akay’a yanıtında Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’nin disiplin süreçlerini hatırlattı ve kamu bankaları, yöneticiler ve şirketlere ilişkin bilgi ve isim vermedi. Gerekçe olarak da 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun ‘sırların saklanması’ ve ‘ticari

sır’ maddelerini gösterdi.

Bu yöntemle vatandaş oluyorlar

CHP’li Akay, yabancı uyruklu kişilerin bu yöntemle, ucuz ancak fiyatı şişirilmiş gayrimenkuller üzerinden vatandaşlık kazandıklarını da belirterek, "Pasaport ve vatandaşlık, bir milletin onurudur, buradan elde edilen rant ticari sır olamaz. Kamu bankaları, değerleme şirketleri ve bu sistemden nemalanan herkes yargı önünde hesap vermelidir. Ticari sır diyerek gerçekleri gizle-

meyin" ifadelerini kullandı.