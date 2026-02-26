AKP Denizli Milletvekilleri Nilgün Ök ve Cahit Özkan, iki farklı öğrenci evine sahur ziyareti yaptı. Nilgün Ök, kızlara mantarlı, sucuklu omlet, Cahit Özkan ise erkeklere kuymak (mıhlama) yaptı.

GENÇLERDEN TEPKİ: 'SİZ NEREDE YAŞIYORSUNUZ?'



Özkan terayağı, kolot peyniri ve mısır unuyla yapılan kuymağı ballandıra ballandıra anlattı. İki vekilin sosyal medyada paylaştıkları bu anlara, tepki yağdı. Öğrenim kredisinin 4 bin lira olduğunu hatırlatan gençler, “Bizim soframızda bir dilim peynir, bir lokma sucuk bile lüks. Siz nerede yaşıyorsunuz” diye sordu.



CHP Denizli Gençlik Kolları ise bir karikatürle kınadı.