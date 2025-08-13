Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun başında Al Ahli'den kiraladığı Allan Saint-Maximin sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulüpten ayrılmıştı. Fransız oyuncunun yeni adresi şaşırttı. Maximin, Meksika'nın Club America takımına transfer oldu.
Meksika ekibinden yapılan açıklamada şu ifaleder kullanıldı: "Club America'ya hoş geldin Allan" ifadeleri kullanıldı. 28 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu, dört yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Las cámaras siguieron cada paso de Allan Saint-Maximin en su primer día en Coapa… 🦅🎥— Club América (@ClubAmerica) August 13, 2025
Revive el momento completo en nuestro canal de YouTube.https://t.co/KV9zwUlCCK pic.twitter.com/y4AQrz1APC