Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun başında Al Ahli'den kiraladığı Allan Saint-Maximin sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulüpten ayrılmıştı. Fransız oyuncunun yeni adresi şaşırttı.  Maximin, Meksika'nın Club America takımına transfer oldu.

Meksika ekibinden yapılan açıklamada şu ifaleder kullanıldı:  "Club America'ya hoş geldin Allan" ifadeleri kullanıldı. 28 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu, dört yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 