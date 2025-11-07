Karadeniz müziğini geniş kitlelere tanıtan ve 'Dido', 'Viya', 'Hayde' gibi şarkıları dillere pelesenk olan sanatçı Kazım Koyuncu, akciğer kanseri nedeniyle 2005 yılında 33 yaşındayken hayatını kaybetti.

7 Kasım 1971 doğumlu Kazım Koyuncu, bugün hayatta olsaydı 54 yaşına basacaktı.

Şarkıcı Şevval Sam da yakın arkadaşı Koyuncu'yu doğum gününde unutmadı ve sosyal medyada yaptığı paylaşımla andı.

"YAŞAMAYA EN ÇOK HAKKI OLANDIN CANIM KAZIM"

Kazım Koyuncu'nun 'Hoşçakal' adlı şarkısını söylediği bir videoyu yayınlayan Sam, "Hiçbir şey demeden giden, ama aslında ne çok şey söylemiş olan, sevgisiyle ömründen zamansız, geride bıraktıklarıyla, hayatı yaşanabilir kılan ama aslında yaşamaya en çok hakkı olandın canım Kazım. Bu dünyanın 'iyi ki doğmuş'ları var. Sen onlardansın canım kardeşim. İyi ki doğmuşsun" ifadelerini kullandı.