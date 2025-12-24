Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi Sait Yılmaz, saç örneğinden alınan örnekte kokain testi pozitif çıkan başkan Sadettin Saran’a istifa çağrısı yaptı ve süreç nedeniyle Fenerbahçe’nin daha fazla zarar görmesini engellemek için yönetim kurulunun olağanüstü genel kurul kararı alması gerektiğini vurguladı.

Sait Yılmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı: ‘’Fenerbahçe Kamuoyunun Bilgisine Hiç kimse bugün yaşananlarla 3 Temmuz kumpas sürecinde yaşananları aynı kefeye koymasın. 3 Temmuz’da kulübümüzü ele geçirmeye çalışan hainlerle savaştık ve başardık. Bugün yaşananların ise asırlık çınar Fenerbahçe ile hiçbir ilgisi yoktur. Bu olay sadece Sn. Sadettin Saran’ın kişisel meselesidir. Bu olayı Fenerbahçe’ye mal etmeye çalışan odak ve mihraklara karşı duruşumuz da nettir.

Ancak Fenerbahçe’mizin böyle bir olayla anılması kabul edilebilir değildir. Bizlere düşen Fenerbahçemizin zarar görmesini engellemek, mücadele azim ve enerjimizi bu yöne yöneltmek olacaktır. Sayın Sadettin Saran, “Fenerbahçe bu yükü kaldıramaz, süreç daha Fenerbahçe’ye zarar vermeden bir an önce görevi bırakarak olağanüstü genel kurul kararı almalı ve kulübün önünü açmalıdır’

Her türlü saygıyı hak eden Değerli Fenerbahçeliler

-Kafalarımız ve aklımız karışık olabilir!

-Acabalar zihnimizi meşgul edebilir!

Bu durumda dahi Fenerbahçe ve Fenerbahçeliler sağduyusunu koruyacaktır, korumalıdır. Üyelerimiz ve taraftarlarımız bu sorunu yakından takip edip Fenerbahçemizin zarar görmesini engelleyebilecek tarihsel şuur ve bilince sahiptir. Üyelerimiz ve büyük taraftarlarımız müsterih olsun ki Fenerbahçemizin bu süreçten en az zararla çıkmasını sağlamak asli görevimizdir. Kimsenin şüphesi ve kaygısı olmasın."