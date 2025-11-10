Kısa Dalga’da Sedat Bozkurt, Kanada’nın göçmenlik şartlarını yazdı.



'BASKI ALTINDA KİMLİK'



Bozkurt yazısında, Kanada’nın göçmenlik başvurularında Kürt veya Alevi kimliğine sahip olmayı “baskı altındaki kimlik” kaydıyla geçerli bir neden olarak kabul ettiğini hatırlattı. Bu kriterlere eklenen son “kimlik” CHP üyeliği oldu. Bozkurt, bunun Dışişleri raporuna da yansıdığını dile getirip şu ifadeleri kullandı:



KABULLER ZORLAŞIYOR



“CHP üyesiyseniz, mitinglerine katıldıysanız ve bir de gözaltına alındıysanız, bu arada da polis şiddetine de uğradıysanız ve bunları bir biçimde belgelediyseniz göçmenlik için yolunuz açık demektir. Dışişleri raporu da bunu destekliyor.” Kanada ve ABD’nin göçmen kabul politikalarını sıkılaştırdığına da değinildi.