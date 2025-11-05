2026 yılı için vergi ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak açıklandı. Uçuşlarda sigara içenler ve telefonlarını kapatmayanlar, yolcularla tartışanlar, uçaklara lazer tutanlarla, havalimanında aranmaya engel olanlar da dâhil kurallara uymayanlara kesilen idari para cezaları 2026 yılında artacak.

'ŞAKA OLSUN' DİYE LAZER TUTANLAR YANDI!

Yeniden değerleme oranının belli olmasının ardından, uçakta duman çıkaran cihaz ve tütün mamulleri kullanan, telefonlarını kapatmayan yolculara uygulanacak ceza 19 bin 668 liradan 24 bin 681 liraya, uçuş güvenliğini riske atacak şekilde hava araçlarına lazer tutanlara uygulanan ceza 131 bin 176 liradan 164 bin 613 liraya, güvenlik kontrol noktalarında uyarılara rağmen aranmaya engel olanlara verilen ceza ise 26 bin 226 liradan 32 bin 911 liraya çıkacak. Eylül ayındaki zamla 'Yurtdışı çıkış harcı' bin liraya yükseltilmişti. 2026'da ise sözkonusu tutar bin 255 lira olacak.