Sakarya Ferizli'deki 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda dün akşam saatlerinde tansiyon yükseldi. Edinilen bilgiye göre, bir koğuşta bulunan hükümlü ve tutuklular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine mahkumlar birbirine girdi.
21 KİŞİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Cezaevi yönetiminin ve infaz koruma memurlarının müdahalesiyle sonlandırılan kavganın ardından, yaralanan 21 mahkum bölgeye gelen ambulanslarla Ferizli İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başında derin açık yara tespit edilen mahkumlardan M.A., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
MAHKUMLARIN KOĞUŞLARI DEĞİŞTİRİLDİ
Hastanede ayakta tedavi edilen diğer 20 mahkum, işlemlerinin ardından tekrar cezaevine geri götürüldü. Cezaevi yönetiminin benzer bir durumun tekrar yaşanmaması için kavgaya karışan isimleri tespit ederek farklı koğuşlara naklettiği öğrenildi. Adli makamlarca olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.